OL – Combien ça coûte de recruter Mamadou Sakho (Crystal Palace) ?

Plusieurs fois, l’idée de son retour en France a été évoquée, sans jamais aller plus loin que le stade de la rumeur. Cette fois, selon L’Equipe, des discussions seraient concrètes entre l’OL et Mamadou Sakho, pour que le deuxième rejoigne la défense des Gones et en devienne le patron. Un statut que n’a pas su assumer le couteux (24 M€) Joachim Andersen. Cher, Mamadou Sakho l’est également, moins sur l’indemnité de son transfert, qu’à l’addition en plus de son salaire à Crystal Palace.

L’OL pourrait avoir à payer 10 M€ à Crystal Palace

Les Eagles ont payé plus de 28 millions d’euros à Liverpool, pour le recruter en 2017. Comme il est toujours sur le même contrat, l’international français (29 capes en Bleu) l’a consommé pour presque son intégralité, cela réduit donc sa cote sur le marché des transferts. Présentement, l’Observatoire du football l’estime dans une fourchette de 4 à 7 millions d’euros et près d’une dizaine de millions d’euros, du côté de Transfermarkt. Dix millions, c’est précisément selon L’Equipe, ce que Crystal Palace devrait vouloir pour régler l’opération.

Le salaire de Sakho dépasse celui de tous les Gones

Reste le salaire à proposer au joueur âgé de 30 ans. Au cours de la livre sterling actuel, Mamadou Sahko approche les 485 000 euros bruts mensuels. C’est plus que les joueurs lyonnais cette saison 2019-20, Memphis Depay et Anthony Lopes en tête. Pour le séduire, Lyon n’a même pas l’argument de la Ligue des champions à proposer la saison prochaine, même s’il est vrai que pour Sakho, les chances de la (re)disputer seront plus élevées dans le Rhône qu’en restant chez les Eagles, onzième de la saison (toujours en cours) de Premier League anglaise.