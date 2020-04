OL – Combien vaut Amine Gouiri sur le mercato ?

Dans la lignée de ses aînés, Karim Benzema ou Alexandre Lacazette pour deux qui l’inspirent, Amine Gouiri est un buteur formé chez les Gones et désireux de taper à la porte de l’équipe première, pour s’y imposer. Seulement la concurrence à son poste est forte, et le joueur de 20 ans n’a pas souhaité être prêté la saison dernière, pour mieux tenter de s’imposer à l’OL. L’Equipe révèle ce lundi qu’il est entre deux eaux, enclin à poursuivre avec son club formateur, qui écoutera néanmoins les offres, s’il en parvient pour le joueur.

Amine Gouiri n’est pass poussé vers la sortie, mais la porte est ouverte

Qu’il ait changé d’agent dernièrement selon L’Equipe est au moins le signe que Gouiri est en balance. A 20 ans, il a nécessité à jouer le maximum possible. A Lyon, c’est compliqué avec Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi en concurrence pour le poste. A son sujet aussi, Jean-Michel Aulas son patron entretient le flou. Récemment, il répondait à un message sur son réseau social favori en indiquant : « Amine est un vrai gone issu de l’Académie qui peut réussir comme Karim ! ». C’est un peu laconique, mais forcément volontaire pour montrer son attachement et ses espoirs, sans toutefois dire s’il est indispensable ou nécessaire de le conserver.

L’OL « voudrait » 30 M€, la réalité est bien inférieure à cette estimation

Au contraire le patron des Gones a-t-il retweeté un post dans lequel il est écrit que Lyon pourrait être disposé à céder le joueur pour 30 millions d’euros. Sûr qu’à ce prix là, il ne sera pas retenu, de surcroît dans le contexte sanitaire du moment. Maisaucun club ne les mettra cet été, pour un jeune homme qui n’a que des miettes chez les pros cette saison, à qui il ne restera plus que deux ans de contrat au terme de cet exercice et qui est estimé à quasiment sept fois moins, tant du côté de Transfermarkt que de l’Observatoire du football. Le joueur, outre son potentiel, a néanmoins pour lui d’évoluer à un poste de buteur plus valorisé. A condition d’être en confiance et efficace sur le terrain, Gouiri manque d’occasions pour le prouver.

@OL @Le_Progres Amine est un vrai gone issu de l’Académie qui peut réussir comme Karim ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 23, 2020

AMine Gouiri a prolongé en 2019 jusqu’à la fin juin 2022

Professionnel depuis l’exercice 2017-18, le natif de Bourgoin-Jallieu a été prolongé au commencement de l’année 2019, jusqu’au 30 juin 2022. Son salaire ne nous est pas connu, mais c’est celui d’un rookie forcément supérieur à ceux de ses aînés plus établis dans le groupe professionnel. Le contexte financier n’est ici pas prioritaire pour un jeune homme au commencement de sa carrière.