OL – Combien vaut Bertrand Traoré sur le mercato ?

La situation financière à l’OL est stable, le contexte sanitaire doublé de la fin ordonnée du championnat (pas de coupe d’Europe la saison prochaine), force néanmoins à une certaine économie. Cela pourrait conduire certains joueurs lyonnais à partir. Si Houssem Aour dispose d’un bon de sortie, comme l’a écrit l’Equipe, d’autres départs ne sont pas à exclure. Comme le bankable Memphis Depay, ou le convoité Bertrand Traoré.

Quelle estimation pour Bertrand Traoré ?

A propos de ce dernier, L’Observatoire du football l’évalue entre 20 et 30 M€. Du côté de Transfermarkt, la valeur marchande du joueur s’élève à 9,5 M€, pondérée par la Covid-19. Difficile de fixer un prix à l’attaquant de l’OL, cantonné à un rôle de joker de luxe depuis quelques mois. Capable d’alterner, le très bon au plus aléatoire, le joueur semble stagner. Arrivé à l’été 2017, en provenance de Chelsea, pour 10 millions d’euros (hors bonus), le club lyonnais espère tirer une plus-value en cas de revente du joueur. Car en effet, au vu d’une probable non qualification en coupe d’Europe l’an prochain, l’ancien de l’Ajax pourrait bouger. Selon Foot Mercato, plusieurs clubs étrangers sont intéressés. Newcastle, le Bayer Leverkusen ou encore le Betis Séville auraient jeté leur dévolu sur le joueur.

Un contrat jusqu’en juin 2022 à l’OL

L’ancien joueur de Chelsea s’est engagé sur un contrat longue durée (5 ans), avec le club présidé par Jean-Michel Aulas. Il en reste deux à remplir jusqu’au 30 juin 2022. Avec ses 290 000 euros brut mensuels, Bertrand Traoré fait partie des joueurs les mieux payés à Lyon. Sa polyvalence, sur le terrain, pourrait être un autre argument de taille, pour de futurs acheteurs. Capable d’évoluer sur les ailes mais également en pointe, ce type de profil est beaucoup recherché. L’été nous dira, si oui ou non, le Burkinabé change d’air. Et si le club souhaite le conserver ?