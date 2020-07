OL : Combien vaut Bruno Guimarães sur ce mercato ?

Bruno Guimarães (22 ans) n’aura pris part, seulement, qu’à cinq rencontres avec l’OL la saison dernière (championnat arrêté début mars suite au covid-19), après son arrivée en provenance de l’Athletico Paranaense, au Brésil. Pourtant, le milieu de terrain a déjà fait fortes impressions au cœur de l’entrejeu lyonnais. Le Brésilien a montré qu’il était doté de grandes qualités, que ce soit pour ces trois matchs de Ligue 1 disputés (face à Metz et l’ASSE, 2-0, et Lille, 0-1) ou lors du huitième de finale de Ligue des champions aller, face à la Juve (victoire 1-0). Il s’est même déjà valorisé sur ce mercato.

Bruno Guimarães et son intégration rapide à l’OL

Recruté pour 20 M€ (+20 % sur une éventuelle future revente), Guimarães fait partie des plus grosses recrues réalisées par le club. Son coach à l’Olympiqe lyonnais, Rudi Garcia, n’a pas hésité à le titulariser rapidement (à Metz, en Ligue 1), au vu des performances en dents de scie de son équipe durant la saison passée, notamment celles de Thiago Mendes. Il n’a pour la suite plus jamais quitté le onze lyonnais (5 matches, 5 titularisations). En pleine préparation estivale, le joueur continue son intégration rapide, avec un temps de jeu important durant les matchs amicaux. Évalué à 20 M€, par Transfermarkt, avant de rejoindre les Gones, le meilleur joueur du tournoi pré-olympique avec la Seleçao valait 35 M€, en mars 2020. La crise sanitaire, synonyme d’absences de compétitions, a baissé sa cote à 28 M€. L’Observatoire du football prend plus de précautions et l’évalue entre 10 et 15 M€.

Le Brésilien a un contrat longue durée avec les Gones

L’ancien de l’Athletico s’est engagé quatre saisons, plus la moitié de l’exercice du dernier championnat, avec la formation présidée par Jean-Michel Aulas. Les émoluments du joueur se rapprochent des 200 000 euros bruts mensuels. À Lyon, Guimarães a rejoint toute une communauté de Brésiliens : Marcelo, Marcal, Jean Lucas, Rafael, Thiago Mendes, sans oublier le directeur sportif, Juninho, très influent dans ce transfert. Le numéro 39, sous ses nouvelles couleurs, affrontera le PSG en finale de Coupe de France, ce vendredi 31 juillet.