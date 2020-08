OL : Combien vaut Joachim Andersen sur ce mercato ?

Il est passé en quelques mois du crack, en sa qualité de recrue la plus chère de l’histoire des Gones (à 24 M€, plus 6 de bonus, derrière Jeff Reine-Adélaïde, à 25 M€), à l’étiquette, au mieux d’une déception, au pire d’un flop. Joachim Andersen, défenseur central de 24 ans, a vécu un premier exercice compliqué sous le maillot de l’OL, à ce point que le board du club cherche à renforcer sa défense et pourrait ne pas le retenir, si l’offre est suffisante pour limiter les conséquences financières.

Stop ou encore pour Joachim Andersen à l’OL

Il se murmure d’Italie, l’intérêt du Torino, la forme n’est pas précisé, car le club de la Serie A n’a pas les moyens d’opérer sur une opération directe. Au mieux, il peut viser un prêt avec option d’achat. Ça peut-être une idée pour valoriser le joueur danois, recruté l’été dernier depuis la Sampdoria. Car cette saison 2019-20, sa cote est en baisse, sur le coût de son transfert. Le Centre international d’études sportives en Suisse, l’estime de 20 à 30 millions d’euros, tandis que l’analyse est plus tranchée pour Transfermarkt, qui le donne à 16 millions d’euros. Pour KPMG également, il ne dépasse pas les 25 millions d’euros, sur ce mercato.

Encore quelques années de contrat à honorer chez les Gones ?

Cela, en contrepartie des quatre saisons qu’il reste dans son contrat. Plus c’est long, plus c’est bon ? Dans ce cas précis, cela maintien plus élevée, l’appréciation du joueur sur le marché, mais c’est aussi autant de temps à assumer, si l’expérience est poussée jusqu’à son terme. L’adaptation est plus longue que prévue pour Joachim Andersen, venu dans le Rhône avec des stats et de solides arguments. L’international danois approche un salaire estimé à près de 150 000 euros chez les Gones, pour une échéance de contrat, au 30 juin 2024. Chez les pros, il a joué à Twente au Pays-Bas, puis à la Sampdoria, avant de rejoindre l’Olympique Lyonnais.