OL – Des milieux de terrains axiaux libres, à recruter pour les Gones

L’OL est à la recherche d’un milieu du terrain axial durant ce mercato hivernal, pour pallier la grave blessure de Jeff Reine-Adélaïde. Les dirigeants s’activent pour remplacer celui qui est devenu cet été, le transfert le plus cher de l’histoire du club (25M€). Dans ce contexte, les joueurs libres sur le mercato, peuvent être solution efficace, à court terme. Ils représentent une bonne occasion car il évite de payer une éventuelle indemnité sur le transfert.

Des anciens de Ligue 1 libres sur le marché des transferts

Plusieurs footballeurs possèdent une expérience plus ou moins longue, dans notre championnat. Parmi eux, Younousse Sankharé. Il est arrivé à la fin de son contrat en novembre dernier, avec les Girondins de Bordeaux. Passé par le LOSC, le PSG ou Dijon, le franco-sénégalais de 30 ans, compte 265 matchs en Ligue 1. Son compatriote Cheikh N’Doye (33 ans, ex SCO Angers) n’a pas retrouvé d’employeur, depuis son passage en Angleterre, à Birmingham. Contrairement à eux, Mathieu Flamini n’a pas passé beaucoup de temps en première division française. Une année professionnelle à l’OM, son club formateur et direction Arsenal puis le Milan AC.

L’OL cherche la bonne opportunité durant ce mercato

En ce qui concerne les joueurs un peu moins connus dans l’hexagone, Somália fait partie de cette liste de joueurs libres, depuis une semaine seulement. Le Brésilien de 31 ans a passé trois années de sa carrière, au Toulouse FC. Autre cible, Youssouf Mulumbu, formé au PSG a joué à Amiens, un an en prêt. Son dernier contrat remonte à la saison dernière, au Celtic Glasgow. Sinon, il y a un milieu défensif italien âgé de 26 ans, Lorenzo Crisetig. Il a fait ses classes à l’Inter, avant de passer l’intégralité de sa jeune carrière en Serie A.