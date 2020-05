OL – Juventus a bien battu un record à la billetterie

Record espéré début février et bel et bien battu par l’Olympique Lyonnais, tel qu’annoncé ce mardi, dans le bilan du premier trimestre de l’année 2020 d’OL Groupe. Avec la réception de la Juventus Turin et de son quintuple Ballon d’or, Cristiano Ronaldo, le club des Gones envisageaient de battre un record historique de revenus à la billetterie du stade.

6M€ à la billetterie le match OL – Juventus en Ligue des champions

C’est chose faite, puisque la rencontre, gagnée par les locaux (1-0) sur leur pelouse du Groupama Stadium a généré une recette de 6 millions d’euros bruts, ce soir du 26 février. Dans un contexte d’incertitude précédent le confinement généralisé, il y avait 57 335 spectateurs ce soir là, pour ce qui est la cinquième affluence la plus conséquente depuis que le club évolue au Groupama Stadium.

La cinquième affluence historique pour le club des Gones

Ces 6 millions d’euros bruts générés à la ligne « match day » sont près de trois fois supérieurs aux recettes à l’ordinaire, d’un match des hommes de Rudi Garcia. C’est-à-dire 2 millions bruts environ, plus ou moins selon l’affiche proposée et le prestige de la compétition.