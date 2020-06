OL – Les coaches qui sont restés le plus longtemps à Lyon

Fondé en 1950, l’Olympique Lyonnais s’est fait une place dans le football français dans les années 2000, avec sept titres de champions de France consécutifs à la clef. Au fil des années, le club ne cesse de gagner en popularité avec des qualifications récurrentes en Coupe d’Europe (série de 23 saisons consécutives). L’occasion pour nous de revenir sur les entraineurs qui ont fait briller le club, tant sur le plan national qu’à l’échelle plus large du monde.

Aimé Mignot, l’âme de l’Olympique Lyonnais

Avec 2777 jours à son compteur, Aimé Mignot est l’entraineur qui est resté le plus longtemps sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Arrivé à l’âge de 23 ans comme joueur dans le Rhône, l’ancien défenseur au seul but en 424 matches sous le maillot blanc, a marqué durablement son passage au club, pendant plus de vingt ans. Que ce soit de 1955 à 1966 en tant que joueur ou encore de 1968 à 1976 en tant qu’entraineur, Aimé Mignot aura marqué les prémices de l’histoire du club rhodanien.

Le début du succès avec Paul Le Guen, le parcours semé d’embûches de Genesio

Arrivé à l’été 2002 en remplacement de Jacques Santini, parti entrainer l’Equipe de France, Paul Le Guen triomphe avec l’OL, en remportant successivement 3 titres de champions de France (2003, 2004 et 2005), et en allant jusqu’en quart de finale de la Ligue des champions à deux reprises. Il prendra une année sabbatique à la fin de sa troisième saison comme il l’avait fait à Rennes, avant de s’engager pour le club présidé par Jean Michels Aulas.

Le parcours fut plus mouvementé, pour le récent ex entraineur Bruno Genesio. Souvent critiqué pour son style de jeu jugé trop défensif par les supporters, le Lyonnais de naissance aura tout de même qualifié son club en coupe d’Europe quatre saisons de suite, dont trois fois en Ligue des Champions. Il partira à la fin de la saison 2018-2019 direction la Chine et le club du Beijing Guoan.

Les coaches qui ont passé le plus de temps à l’OL

Paul Le Guen = 1095 jours

Rémi Garde = 1105 jours

Bruno Génésio = 1284 jours

Bernard Lacombe = 1306 jours

Lucien Troupel = 1460 jours

Lucien Jasseron = 1460 jours

Aimé Jacquet = 1605 jours

Oscar Heisserer = 1628 jours

Raymond Domenech = 1825 jours

Aimé Mignot = 2777 jours