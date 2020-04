OL, Man City, PSG: Où jouera Aouar la saison prochaine selon les bookmakers ?

Jean-Michel Aulas n’entend pas s’en séparer et l’a dit au micro de la chaîne de son club : « Houssem (Aouar) est l’un des plus grands talents de l’OL. Comme je l’ai toujours dit, garder un joueur contre sa volonté, ce n’est pas raisonnable mais Houssem n’a pas manifesté le désir de partir, donc dans nos plans, il fait partie des joueurs de talent que l’on va garder ». Voilà qui devrait mettre fin aux rumeurs qui concernent le milieu de terrain de l’OL, sauf que dans le football rien n’est jamais linéaire ni écrit d’avance.

Statu quo pour Aouar à l’OL la saison prochaine ?

Et Aouar est un joueur convoité pour qui les pistes sont nombreuses. Mais pas toutes aussi sérieuses. Pour s’en faire une idée, partons de l’autre côté de la Manche, pour prendre la mesure des cotes sur le marché, en ce qui concerne l’avenir du milieu de terrain lyonnais. Lequel ne devrait pas partir entre deux saisons. Qu’il soit toujours un joueur des Gones à la reprise du prochain exercice vaut une cote moyenne de 1,4 contre un, soit 1,4 euros (ou livres en Angleterre), pour un de misé.

Le PSG est en embuscade, pour l’instant ça ne va pas plus loin

Le rapport est faible, c’est donc que l’hypothèse est sérieuse. Plus que toutes les autres dont un départ à Manchester City qui suit, à la cote de 5. Ou le PSG, véritablement intéressé par le profil du joueur, mais pas suffisamment à la date de cette fin de mois d’avril, pour que cela paie moins que sept fois la mise de départ. Les autres propositions enfin, sont plus marginales : il y a le Bayern Munich, à 10 et l’Inter, la Juventus et Liverpool, à 15.