OL, OGC Nice – Ça coûte combien de recruter Julian Draxler (PSG) ?

Julian Draxler ne passera peut-être pas l’hiver au PSG. L’ailier allemand entre peu dans la rotation de Thomas Tuchel, pour gagner le temps de jeu qui lui manque, il devra aller voir ailleurs si l’herbe n’est pas plus verte. En rentrant en Allemagne, puisque le Hertha Berlin le suit. Sinon en restant en Ligue 1, en rejoignant l’OL ou l’OGC Nice qui s’intéressent également à lui. Draxler est pour tous ces clubs une piste premium, et un profil conséquemment cher à recruter. Décryptons…

En manque de temps de jeu Draxler intéresserait l’OL et l’OGC Nice

Cela fera trois ans, le 3 janvier prochain, que Julian Draxler a rejoint le PSG en provenance de Wolfsbourg, contre une indemnité de transfert de 36 millions d’euros, avec des variables proches de 6 millions. Au club de la capitale, il a gonflé son palmarès et gagné en expérience, grâce à la Ligue des champions. Mais il joue de moins en moins et se rapproche progressivement de la fin de son contrat signé pour trois ans et demi, au cours de l’hiver 2017. Pour Transfermarkt, Julian Draxler vaut aujourd’hui 30 millions d’euros sur le mercato et du côté du Centre international d’étude du sport, il est dans une fourchette de 40 à 50 millions.

Un salaire au PSG que l’Allemand devra probablement baisser

L’indemnité est un poste possiblement important pour les trois clubs cités plus haut, le salaire en sera un autre très certain. Julian Draxler avoisine les 600 000 euros bruts mensuels à Paris, sans les primes notamment celle d’éthique. C’est plus que pour n’importe quel joueur de l’Olympique Lyonnais, des Aiglons niçois ou du Hertha Berlin également. Mais surement l’international allemand devra-t-il faire des concessions pour gagner le temps de jeu espéré