OL – OM : Qui va gagner l’Olympico selon les bookmakers ?

Un Olympico, trois semaines après le Clasico au Parc, pour l’OM, neuvième en Ligue 1. Cette fois les Phocéens se déplacent, sur la pelouse de l’OL (11e), pour affronter Rudi Garcia et ses hommes, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Gageons qu’il soit moins tendu, pour le reste, les débats s’annoncent serrés sur le papier et de l’avis des bookmakers de France qui analysent la rencontre.

Promis serré l’Olympico OL-OM

Lyon est favori à la maison. Les Gones gagnent à la cote moyenne de 1,68 contre un, pour un match nul à 3,83 et la victoire marseillaise, considérée plus incertaine, à 5,05. Voilà pour la vision générale, derrière la lecture est moins sûre, à propos du score exact le plus envisagé. Les bookmakers hésitent entre deux : la victoire 1-0 de l’OL ou le match nul, 1-1. Chez les six opérateurs que nous avons consulté, un seul fait une différence de cote, à l’avantage de la victoire lyonnaise. Laquelle paie 5,7 fois la mise, contre 5,74 le partage des points.

Dembélé, premier de cordée

A 2,25 contre un, Moussa Dembélé est le premier nom coché, dans la liste des buteurs potentiels. Il est suivi de Memphis Depay, auquel il sera associé en attaque. Pour l’international néerlandais, la cote est de 2,4. Et de 3,66 pour Dario Benedetto, dans le camp d’en face. Il est la valeur la plus sûre, dans le collectif d’André Villas-Boas. L’Olympico OL-OM, c’est ce dimanche soir, à partir de 21h, en direct sur la chaîne Téléfoot.