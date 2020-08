OL ou Bayern : Qui va rejoindre le PSG en finale selon les bookmakers ?

Le PSG y est, après avoir écarte le RB Leipzig (3-0), la veille en demi-finale. Qui, de l’OL ou du Bayern Munich s’octroiera le deuxième et dernier billet pour la grande finale de la Ligue des champions ? Réponse ce mercredi soir, aux environs de 23h. Plus ou moins s’il y a du rab, ou non. Mais avant, voyons ce que les bookmakers nationaux envisagent les débats et quelle sera l’issue à cette autre rencontre, entre la France l’Allemagne.

Le Bayern est favori face à l’OL pour affronter le PSG

Autant les opérateurs avaient un degré de confiance élevé pour Paris, autant avec Lyon, c’est totalement l’inverse. Avec un différentiel encore plus important à l’avantage du Bayern Munich. Un chiffre le résume : 1,08, comme la cote donnée à la qualification des Bavarois. Celle des Gones dépasse les 7 contre un. Les prédictions sont dures pour les hommes de Rudi Garcia, elles ne leur autorisent que très peu d’espoir. Sinon pas du tout. Autre preuve étant, le résultat du match le plus admis des bookmakers.

Gare à ce diable de Robert Lewandowski

Aucun n’avantage l’Olympique Lyonnais, le doute tient plus à l’écart de buts au final. 2-0 pour le Bayern ? Ça vaut une cote à 7,2 contre un. Un plus large 3-0 ? Ça paie 7,4 fois la mise. Ou alors un résultat 3-1, à 9,1. Au mieux, les Lyonnais peuvent espérer tenir leur adversaire en respect au terme des 90 minutes initiales, mais ce 1-1 est lointaine à plus de 12. Avec Moussa Dembélé pour meilleur atout offensif des Gones. Un but de sa part est coté à 3,8, mais il y a plusieurs joueurs allemands devant lui, à commencer par Robert Lewandowski, à 1,37.