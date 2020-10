OL : Salaire, contrat, ce que Mattia De Sciglio a signé avec les Gones

Un latéral, polyvalent et autant que possible d’expérience et de talent : Juninho a coché toutes ou au moins grandes parties des cases avec le profil de Mattia De Sciglio, recruté par l’OL. Le défenseur international italien arrive de la Juventus, dans le cadre d’un prêt, pour l’intégralité de la saison 2020-21. Il n’y a pas d’option d’achat au bout de l’opération, pour le club des Gones.

Mattia De Sciglio prêté un an à l’OL

Au 30 juin prochain (dans la mesure où le calendrier sportif suit normalement son cours), Mattia De Sciglio rentrera donc à Turin, où il est installé depuis 2017 et son transfert du Milan AC vers la Juventus. C’est l’Olympique Lyonnais qui prendra à sa charge le transfert du joueur de 27 ans. Chez les Bianconeri, le natif de Milan gagne près de 325 000 euros brut mensuel. Ses revenus sont ceux d’un cadre du vestiaire de Rudi Garcia, ils approchent ceux de Houssem Aouar dans le vestiaire lyonnais.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus

Mattia De Sciglio a signé en 2017 avec la Juventus Turin, un contrat sur cinq ans. Après l’aventure lyonnaise, il lui restera donc une saison à remplir avec la Vielle Dame, mais on comprend au message publié par le club, visant à remercier ses années passées sous le maillot de la Juve, qu’il ne devrait plus le porter dans le futur.