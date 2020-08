OL : Total des primes gagnées jusqu’ici en Ligue des champions

Les Gones verront les quarts de la C1. Pour la première fois en 10 ans, l’OL atteint le cut des huit dernières équipes qualifiées en Ligue des champions, après avoir éliminé ce vendredi la Juventus, malgré la défaite 2-1 concédée (victoire 1-0 de Lyon à l’aller). Cette qualification assure une prime de 10,5 millions d’euros, sous la forme d’un bonus à la performance payé par l’UEFA, qui s’ajoute à ceux précédemment gagnés dans la compétition.

Le quart de finale rapporte 10,5 M€ de plus à l’OL

Retour presque un an en arrière, au commencement du tournoi. C’était en septembre 2019, avec le PSG (toujours en course) et le LOSC (sorti dès la phase de groupes), sur la ligne de départ. En commun, ces trois clubs et les autres ont une prime de participation de 15,25 millions d’euros. Après quoi, chaque succès en phase de groupe paye 2,7 millions et le nul 900 000 euros. L’Olympique Lyonnais a gagné deux fois et concédé deux nul, ça rapporte au club de Jean-Michel Aulas 7,2 millions d’euros. Qui s’additionnent aux 15,25 M€ de la part commune, ainsi qu’au 9,5 millions de l’accession aux huitièmes de finale.

Déjà près de 60 M€ de la Ligue des champions, sans l’audiovisuel

Avec la part des quarts en plus, l’Olympique Lyonnais cumule donc à ce stade, 42,45 millions d’euros des seules primes aux résultats. Et 17,73 millions d’euros de plus, au titre de la part au coefficient, nouvellement mis en place par l’UEFA ; cela récompense les clubs sur leurs parcours au cours des dix dernières saisons. Enfin s’ajouteront au bout du tournoi, les droits de l’audiovisuel. Ils évolueront possiblement différemment de ce qui était initialement prévu au lancement du tournoi, car le format a changé au printemps, sous l’effet de la crise sanitaire. De façon toutefois certain, cette Ligue des champions va doper les finances de l’OL, alors que le club ne devrait pas jouer de joutes européennes cette saison 2020-21. Sauf à gagner cette Ligue des champions. Il ne reste que trois matches pour cela.