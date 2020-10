Olympiakos – OM : Quel résultat pour l’OM selon les bookmakers ?

Au ledemain de l’ouverture de la Ligue des champions, au tour des Phocéens. L’OM affronte, ce mercredi l’Olympiakos, au Georgios Karaiskakis Stadium. Cette confrontation est, pour les Marseillais, d’apparence, la plus facile de leur groupe C, complété par le FC Porto et Manchester City. Pourtant, les bookmakers les voient en outsiders, malgré un match qui s’annonce serré.

Un match serré en faveur de l’Olympiakos, selon les bookmakers

Difficile de prédire qui sortira gagnant de ce premier duel. Les six bookmakers étudiés placent la cote moyenne de l’Olympiakos à 2,39, et celle de l’OM à 3,20. Deux issues qu’ils estiment plus plausibles qu’un partage des points (3,26). Malgré le fait qu’ils imaginent un vainqueur à la rencontre, les spécialistes évaluent le match nul à un but partout à 4,95, soit le score le plus susceptible de s’afficher à la fin de la rencontre, selon eux, devant la victoire grecque 1-0 (6,33).

Thauvin ou Benedetto côté buteurs pour l’OM

Du côté des individualités, les bookmakers tombent d’accord pour dire que Florian Thauvin et Dario Benedetto sont les deux buteurs les plus probables pour l’OM. Leurs cotes sont sensiblement égales, à respectivement 3,32 et 3,4. Mais l’homme en forme de ce match n’est pas phocéen. Avec 6 buts en 6 matches toutes compétitions confondues, en ce début de saison, l’attaquant de l’Olympiakos, Youssef El Arabi, rapportera près de 2,86 fois la somme misée, s’il arrive à tromper la vigilance de Steve Mandanda. Le match sera disponible sur RMC Sport 1 et Téléfoot, à 21h.