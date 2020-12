OM : 3% les chances d’être champion de France

« Trop tôt pour y penser », de l’avis du coach marseillais André Villas-Boas, mais une question légitime qui se pose, après treize journées de championnat. L’OM, solidement accroché dans le haut du wagon de la Ligue 1, à quatre points du leader parisien, mais avec deux matches en moins peut-il être sacré champion de France, au bout de cette saison 2020-21 ? Sur le papier, cela paraît peu probable, tant l’actuel champion de France semble au-dessus du lot de toute le reste du plateau. Et sur les chiffres des données statistiques ?

Paris, Lyon, Lille et Monaco plus favoris que l’OM

Ils ne sont guère plus encourageants, à ce moment précis de la saison. A tout le moins, ceux de l’outil prévisionnel, FiveThirtyEight. Lequel, sur la base de son indice SPI (Soccer Power Index), mesure l’efficacité offensive et défensive des équipes et projette la suite de la saison en cours. En ce début de mois de décembre, il n’accorde qu’un petit 3% de chances à l’Olympique de Marseille d’être champion de France. C’est peu, au regard des 73% accordés au Paris Saint-Germain rival.

28% à ce stade, pour se qualifier à la prochaine Ligue des champions

Et des rivaux justement, Marseille en trouve d’autres, cette saison. Dont l’Olympique Lyonnais, pour qui les chances de terminer premier sont supérieures, à 9%, de même que Lille et Monaco, à 7%. Pire pour l’OM, FiveThirtyEight ne donne que 28% de chances, au collectif de Villas-Boas, de retourner la saison prochaine en Ligue des champions. C’est moins que les clubs précédemment cités : le PSG, l’OL, le LOSC et l’ASM.