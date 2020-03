OM : -38% la valeur transfert de l’effectif, plus forte baisse en Europe

Le foot perd gros avec la crise du Coronavirus, mais certains clubs plus que d’autres. Il est question ici n’ont pas de pertes sèches ou de manque à gagner, mais d’estimation à la baisse de la valeur des collectifs des clubs. Cela en partant de l’idée que la saison sportive ne pourra aller à son terme et que les contrats ne seront pas renouvelé dans l’immédiat. Alors, selon l’Observatoire du football (CIES), les clubs vont accuser une baisse de 28% de la valeur marchande des joueurs. Et la plus importante affectant l’OM, en Ligue 1.

Au 30 juin, l’effectif de l’OM serait estimé à 159 M€

Les chercheurs suisses estiment que la valorisation du groupe professionnel des Phocéens va passer de 256 millions d’euros, au 11 mars, à 159 millions, au 30 juin date normalement fixée pour la fin de la saison 2019-20. C’est une baisse de 97 millions d’euros qui représente 37,9 en pourcentage. Le CIES détaille à ce propos : « 20 joueurs avec les valeurs les plus élevées (millions €), scénario sans match disputé ni renouvellement de contrat ». Ce postulat place l’Olympique de Marseille comme le club le plus pénalisé, devant l’Inter Milan (-35,7%) et l’Hellas Vérone (-34,3%).

Le PSG est l’autre club en Ligue 1 que le Coronavirus affecte sur ce point

A l’échelle des autres clubs français, la valorisation du PSG devrait chuter de 31,4%, celle de l’AS Monaco, de 30,1% ; -29,9% pour le Stade de Reims, -29,7% pour Amiens et -28,6% pour le Stade Rennais.