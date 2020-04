OM, ASSE – Morelos va-t-il signer en Ligue 1 selon les bookmakers ?

La rumeur traîne depuis plus d’un an, tantôt au LOSC, plus longuement à l’OM et encore plus du côté de l’ASSE. Mais jusqu’ici, Alfredo Morelos est resté un joueur des Rangers. L’attaquant colombien est lié au club écossais jusqu’en 2023, mais la prochaine fenêtre du mercato pourrait le voir partir. C’est un avi que partage le staff technique, dont le coach emblématique, Steven Gerrard. Reste à savoir où pourrait poursuivre sa carrière, le joueur de 23 ans ?

Annoncé tantôt au LOSC, à l’OM ou l’ASSE

Il existe en Angleterre, un marché pour la question. Où Alfredo Morelos peut-il signer avant le 3 septembre 2020 ? « N’importe quel club de Ligue 1 » n’est pas la réponse première, mais pas loin. Un tel scénario paie 13 fois la mise environ. Certes, le rapport est élevé, donc moyennement probable à ce stade. Mais il n’y a qu’un départ vers l’Atlético Madrid, qui soit à date, une destination plus admise, à la cote moyenne de 5. Sinon, comme la France, l’Allemagne a la cote ; la même proche de 13 contre un.

Alfredo Morelos est un joueur très courtisé

Les possibilités ensuite sont nombreuses, et toutes plus incertaines. Elles paient de 13 à 17 fois la mise pour ce qui concerne, l’Inter Milan, la Roma, le Napoli, le Milan AC, Valence, Everton, Wolverhampton, West Ham ou Séville. C’est dire quand même s’il y a beaucoup de monde sur la piste du joueur. Et des clubs souvent huppés/.