OM, ASSE OL – Ça coûte combien de recruter Tino Kadewere (Le HAC) ?

Plus il fait trembler les filets adverses et plus il se distingue. En ce moment, claquer des buts est la spécialité de Tino Kadewere sous le maillot du Havre. A mi-saison et même un peu plus, l’attaquant zimbabwéen de 24 ans depuis ce dimanche 5 janvier est le meilleur buteur du championnat de Ligue 2, avec 17 réalisations. Six de plus que son dauphin Yoane Wissa. De telles stats ouvrent forcément l’appétit de plus grands clubs. En France, l’OM et l’OL sont sur le coup, l’ASSE le suit également d’un oeil. A l’étranger aussi le jeune homme a des pistes (en Angleterre notamment), Le HAC son club devra céder sinon cet hiver au plus tard l’été prochain.

L’OL, l’OL, l’ASSE et beaucoup d’autres sont sûr la pépite Tino Kadewere

Mais les Normands n’en sortiront pas perdant. Ils ont recruté Tino Kadewere au commencement de la saison 2018-19 en provenance de Djurgardens en Suède, moyennant 2 millions d’euros pour indemnité de son transfert. La plateforme Transfermarkt l’estime encore à ce niveau de valorisation, mais il est plus sûrement question d’offrir au moins une douzaine de millions d’euros au board du HAC pour qu’il consente à négocier. C’est ce qu’avance le Daily Mail à ce propos. Tino Kadewere sera à n’en pas douter, le joueur cédé le plus cher dans l’histoire du club, devant Rafik Guitane que Rennes a recruté 8 millions d’euros, en 2017.

Un contrat signé jusqu’à la fin de la saison 2022 avec Le HAC

Contractuellement, l’international zimbabwéen (14 sélections pour 2 buts) s’est engagé pour quatre ans avec Le Havre. Il lui en reste deux et demi à remplir d’ici à l’échéance en 2022. Selon France Football, il était la saison dernière, dans le top 20 des joueurs les mieux payés de la Ligue 2, avec un salaire estimé proche de 360 000 euros bruts la saison, avec les primes comprises.