Ce que les clubs français ont gagné de la Ligue Europa sur la décennie

Un total de 215 543 621 euros. C’est, selon nos calculs, ce que l’UEFA a reversé aux équipes françaises engagées chaque saison en Ligue Europa, sur la décennie désormais achevée. Soit une moyenne pour les onze clubs concernées, de 19,6 M€. Quasiment autant que l’OGC Nice en deux participations. Sont ici prises en compte l’ensemble des primes à la performance et de l’audiovisuel (plus la part au coefficient nouvellement créée), pour les équipes engagées dès la phase primaire, comme celles reversées de la Ligue des champions.

OM, OL et ASSE sur le podium des primes

Finaliste défait par l’Atlético Madrid (0-3) en 2018, l’OM domine le classement français à 49 M€, dont presque la moitié (22,96 M€), gagnée sur cette seule édition. C’est tout pile 10 millions de plus que l’OL, qui compte une demi-finale disputée en 2017. Et l’ASSE complète le podium avec un peu plus de 26 millions, reçus en quatre participations. A la faveur d’une répartition de l’UEFA augmentée la saison dernière, le Stade Rennais huitième de finaliste a gagné 19,6 M€ et signé la deuxième campagne française la plus prolifique après l’OM en 2018.

Onze clubs français ont disputé la Ligue Europa

Certains par ailleurs cumulent ces primes à celles de la Ligue des champions. Le PSG principalement, a joué une édition au commencement du projet qatari. Il n’a plus quitté depuis la plus prestigieuse et lucrative C1. Onze clubs français ont disputé au moins une fois la Ligue Europa, dont l’Guingamp pour club actuellement en Ligue 2.

Ce que les clubs français ont gagné de la Ligue Europa sur la décennie

11. Toulouse FC = 2 455 000 €

10. PSG = 6 257 420 €

9. AS Monaco = 6 714 183 €

8. EA Guingamp = 7 727 963 €

7. LOSC = 10 227 662 €

6. OGC Nice = 20 695 263 €

5. Stade Rennais = 21 741 556 €

4. Girondins de Bordeaux = 24 809 741 €

3. ASSE = 26 758 486 €

2. OL = 39 151 862 €

1. OM = 49 004 485 €