OM – Ça coûte combien de recruter Boulaye Dia (Stade de Reims) ?

L’OM souffre de liquidités. Malgré une première moitié de saison réussie en Ligue 1, le club phocéen est à la diète, car forcé de réduire ses dépenses pour ne pas creuser plus, le déficit comptable. Il n’y aura donc de recrue(s) cette hiver, qu’à la condition de départ(s). Le journal L’Equipe avance ce lundi, le profil de Boulaye Dia comme intéressant le board marseillais. Avec cinq buts et une passe décisive, il n’est pas étranger au bon début de saison du Stade de Reims. Le jeune homme (re)vient de loin, sa carrière s’est accélérée en un an et demi au club champenois.

De l’intérêt pour Boulaye Dia, pour l’OM

Il jouait avant Reims, chez les amateurs de Jura Sud, mais a été repéré gamin par les duellistes AS Saint-Etienne et Olympique Lyonnais. Le Stade de Reims l’a recruté pour peu, il est aujourd’hui certain de réussir une substantielle plus-value s’il accepte de le laisser partir cet hiver. Voire dans l’été, s’il poursuit sur la même progression. Boulaye Dia a 23 ans et il joue au poste valorisé d’attaquant de pointe. Pour Transfermarkt, sa valeur marchande est de 5,5 millions d’euros, mais l’estimation de l’Observatoire du football paraît déjà plus juste, dans une fourchette de 7 à 10 millions.

Prolongé jusqu’en 2022 par le Stade de Reims

Reims a l’avantage de l’avoir prolongé en avril dernier. Et ce, jusqu’au terme de la saison 2021-22, soit encore deux ans et demi qu’il faudra le cas échéant compenser, pour l’OM. Son nouveau salaire ne nous est pas connu, mais il dépasse les 30 000 euros de la moyenne du vestiaire champenois, cette saison 2019-20.