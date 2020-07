OM : Ça coûte combien de recruter Leonardo Balerdi (BVB) ?

Après la prolongation de Dimitri Payet, le contrat renouvelé d’une année supplémentaire de Yohan Pelé ou encore l’arrivée de Pape Gueye, au milieu de terrain, l’OM se penche sur le recrutement d’un défenseur. Selon L’Équipe, le club phocéen vise Leonardo Balerdi, joueur du BVB, réputé pour sa vision de jeu et fort dans dans les duels.

Leonardo Balerdi plairait à la cellule des recruteurs de l’OM

Ce jeune (21 ans) argentin, formé à Boca Juniors, a débarqué en Allemagne, à l’hiver 2019, contre un montant de 15 M€ (bonus compris). Le club de la Rurh avait placé beaucoup d’espoirs sur un joueur ayant effectué seulement cinq matches de première division argentine. Depuis, celui qui a côtoyé un certain Dario Benedetto dans son ancien club a davantage joué en équipe réserve que sous les ordres de Lucien Favre (7 apparitions en Bundelisga, dont une titularisation lors du dernier match face à Hoffenheim, 0-4). Transfermarkt évalue la valeur marchande du joueur à un près de 8 M€. Elle est en baisse généralisée, depuis qu’il a rejoint le club. C’est encore plus flagrant, du côté de l’Observatoire du football. Balerdi est estimé par les chercheurs du CIES en Suisse, à plus de 2 et moins de 4 millions d’euros.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund

Leonardo Balerdi s’est engagé sur la durée avec le Borussia (jusqu’en juin 2024). Le prometteur défenseur central, capable d’évoluer au milieu de terrain, perçoit une rémunération brute annuelle proche de 1,5 M€, hors bonus. À titre de comparaison, à l’OM, Boubacar Kamara gagne 1,1 M€ bruts, par an. Au vu des finances restreintes du club marseillais, l’équipe dirigeante espère faire venir le joueur sous la forme d’un prêt. Selon le média local La Provence, un jeune joueur français, dont le nom n’a pas fuité, intéresserait également la formation olympienne à ce poste.