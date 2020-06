OM : Ça coûte combien de recruter Mathieu Gonçalves (TFC) ?

Le besoin de renforcer et doubler le poste de latéral gauche n’est pas nouveau à l’OM. Mais avec la Ligue des champions en plus, il devient prioritaire au club marseillais, qui a Jordan Amavi de titulaire au poste et Mathieu Gonçalves du TFC dans ses petits papiers, selon une information de L’Equipe ce samedi. Le quotidien sportif évoque des rapports de performances dressés sur le joueur, sans plus d’épaisseur sur l’information d’un possible recrutement. Le club phocéen a ici l’avantage du projet sportif à offrir, à un joueur dont le club vient d’être relégué en Ligue 2.

L’OM étudierait le profil de Mathieu Gonçalves

A 19 ans, Mathieu Gonçalves est encore un rookie dans le monde professionnel, il a été lancé dans le grand bain du professionnalisme cet exercice 2019-20, avec une forme de parcimonie. Inexpérimenté, mais prometteur, le sera-t-il assez pour séduire la cellule dee recrutement de l’Olympique de Marseille ? Pour la compensation à verser au TFC, elle ne devrait pas être très (trop ?) élevée, quoique Marseille n’a que très peu voire pas du tout, de liquidités en cash. L’Observatoire du football estime sa valorisation entre 1 et 2 millions d’euros contre un million, environ, du côté de Transfermarkt. C’est un jeune joueur, cela peut-être un facteur de nature à faire grimper les prix, sauf qu’il ne reste au natif de Paris, qu’un an de contrat à compter de l’ouverture de la saison 2020-21.

Le latéral du TFC va entrer dans sa dernière saison contractuelle

En Ligue 2, Toulouse ne pourra véritablement le retenir, si des équipes taillées pour l’Europe s’intéressent à lui. On ne connait pas le montant de son salaire, mais on peut légitimement penser qu’il est en-deçà de la moyenne du vestiaire donnée à un peu plus de 40 000 euros bruts mensuels, par Sporting Intelligence. Sachant de surcroît qu’avec la descente en Ligue 2, il est possible pour le club – et sous certaines conditions – de réduire la rémunération des joueurs. Inversement à Marseille, les salaires sont un problème de poids sur les finances, le club doit donc veiller à recruter, sans augmenter une masse salariale qui déborde.