OM – Ça coûte combien de recruter Rony Lopes (FC Seville) ?

Vers un retour de Rony Lopes en Ligue 1 ? Le polyvalent milieu offensif portugais a quitté Monaco pour le FC Séville, sur la fin du mercato de l’été dernier. Mais sa première saison est plutôt décevante, avec douze matches à son compteur, toutes compétitions confondues. C’est peu, de surcroît pour un joueur sur lequel le club andalou a misé 25 millions d’euros, pour paiement de l’indemnité de son recrutement. D’après le Diario de Sevilla, l’OM le suivrait, pour renforcer le collectif d’André Villas-Boas, la saison prochaine.

Rony Lopes serait suivi par l’OM et Séville apprécierait Maxime Lopez

On parle même d’un possible échange avec Maxime Lopez, car le profil du milieu de terrain né à Marseille plait en Andalousie et Marseille, en déficit comptable ces deux dernières saisons, manque de liquidité pour opérer. Indépendamment de l’estimation marchande de Lopez, que vaut aujourd’hui Rony Lopes sur le marché des transferts ? Moins que les 25 millions de Séville. Et même moitié moindre, dans l’analyse faite par Transfermarkt, qui le donne à 12,5 millions d’euros, contre 25 millions en juin dernier. La cote est aussi à la baisse, du côté de l’Observatoire du football où Rony Lopes est estimé entre 15 et 20 millions.

L’attaquant portugais a signé cinq ans avec le club andalou

L’international portugais a une clause libératoire dans son contrat qui ne nous est pas connue. On sait par contre, qu’il gagne près de 270 000 euros bruts mensuels, sans les variables, en Espagne. C’est proche à Marseille, des émoluments de Dario Benedetto ou de Valentin Rongier, cette saison. Rony Lopes s’est engagé sur la longueur en Liga, avec un contrat de cinq ans, qui le lie à son équipe jusqu’au 30 juin 2024. Formé au Benfica, puis à Manchester City, il a porté également le maillot du LOSC, avant Monaco et Séville.