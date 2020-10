OM : Ça coûte combien de recruter Sébastien Haller (West Ham) ?

La recherche d’un attaquant pour concurrencer Dario Benedetto a finalement abouti, à Marseille, avec l’arrivée de Luis Henrique. Avant lui, l’OM s’était penché sur nombre de pistes, dont celle de Sébastien Haller à West Ham, selon Téléfoot. Cependant, malgré les approches du club et l’intérêt des trois parties pour un éventuel transfert, il ne s’est pas concrétisé, notamment à cause des contraintes économiques que l’on connaît aux Marseillais.

L’OM s’était activé pour Sébastien Haller

Le joueur et son club étaient ouverts à la discussion, et un départ de Sébastien Haller était envisagé, sous forme de prêt, pour l’OM. Un transfert aurait certainement été trop onéreux pour le club du Sud, au vu de la cote du buteur de West Ham, sur le marché des transferts. Le CIES et Transfermarkt se rejoignent dans leur évaluation du Français : entre 30 et 40 M€ pour le premier, 36 M€ pour le deuxième, qui se veut plus précis. Une somme que l’Olympique de Marseille n’aurait jamais pu débourser, du moins pas cet été.

Son salaire à West Ham a posé problème

C’est pourquoi un prêt avec option d’achat était la piste privilégiée par les Phocéens. Seulement, le salaire du joueur a, lui aussi, été un frein, pour la transaction. Avec des émoluments estimés à 6,5 millions d’euros la saison, Sébastien Haller serait devenu le mieux payé, chez les Phocéens, s’ils avaient du prendre en charge la totalité de ceux-ci. Toujours selon Téléfoot, l’idée pourrait resurgir, lors des prochains mercato, chez les Marseillais, encore faudra-t-il, à ce moment là, avoir les moyens de recruter l’attaquant français, à qui il reste 4 ans de contrat chez les Hammers.