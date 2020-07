OM : Ce que la Ligue des champions a rapporté à l’OM au 21e siècle

L’Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des champions, après six éditions à la suivre de loin, et pour la première fois sous l’ère Frank McCourt, depuis que l’homme d’affaire américain a repris le club. La C1 est la compétition de clubs de foot la plus suivie dans les médias, celle que tous les formations rêvent d’ajouter dans la vitrine à trophée et qu’il faut disputer pour gonfler ses finances. Dans sa configuration moderne, elle rapporte aujourd’hui jusqu’à une quarantaine de millions d’euros, a minima, comme l’équivalent proche de ce que va toucher le LOSC, pour sa campagne 2019-20.

L’OM de retour en Ligue des champions six ans après sa dernière participation

L’OM n’en a jamais eu autant. Et ne les aura probablement pas au terme de sa saison 2020-21, puisque l’UEFA l’a sanctionné, dans le cadre de son fair play financier, à reverser 15% des revenus générés. Cela devrait ramener le club aux proportions de sa dernière présence en C1, si son parcours sportif se limite à la portion congrue. Car après, plus les équipes avancent dans le tournoi, plus grosse est la carotte. Avec toutefois des différences faites sur les droits de l’audiovisuel. Plus un pays a d’équipe engagée dans le tournoi, moins grosse est la part reçue par chacun.

2012 pour meilleur performance sportive et 2014 pour les finances

Ça, et l’augmentation régulière du prize money par l’UEFA, peuvent expliquer des variations d’une saison à l’autre. Comme à Marseille, le bénéfice de la saison 2011-12, à 27,016 millions d’euros, inférieur aux 32,415 millions remportés deux ans plus tard. Pourtant, à la première, l’OM s’est hissé en quarts de finale, tandis qu’il n’a pas franchi les barrages, en 2014, en suivant.

Une moyenne supérieure à 20 M€ gagnés en 7 campagnes au 21e siècle

Depuis l’entrée dans le 21e siècle, au 1er janvier 2021, l’Olympique de Marseille a gagné selon nos observations à Sportune, 151,749 millions d’euros de sa présence en Ligue des champions. Cela, en sept participations, ce qui vaut au club vice-champion de France en 2020, une moyenne de 21,678 millions d’euros gagnés par campagne, comme l’équivalence proche de sa saison 2007-08. La dernière fois qu’il a vu la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a généré au total de son exercice sportif, des revenus proches de 131 millions d’euros (hors mutation de joueurs), supérieurs à ce qu’ils étaient au bilan 2019 (129,574 M€), le dernier sur une saison pleine, avant la dernière, tronquée par la pandémie mondiale.