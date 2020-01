OM – Combien ça coûte de recruter Daniel Sturridge (Trabzonspor) ?

Il y a deux ans déjà, le nom de Daniel Sturridge circulait du côté de Marseille. A l’époque, il portait encore les couleurs de Liverpool, le club qu’il a le plus longtemps fréquenté pendant six saisons. Cet été, l’attaquant international anglais a quitté son pays, libre de tout contrat. Il est parti en Turquie rejoindre Trabzonspor, avec jusqu’ici une réussite certaine : 7 buts en 13 rencontres, toutes compétitions confondues. C’est assez, selon le Daily Mail pour (re)piquer l’intérêt de l’OM à son sujet, et également celui d’Aston Villa.

L’OM garderait toujours un oeil sur Daniel Sturridge

Pour Marseille cela semble sinon difficile à croire, alors à comprendre. Il y a deux ans au mercato d’hiver, quand le club s’y est intéressé, Sturridge était valorisé à 20 millions d’euros. Trop cher pour les Phocéens, avec les émoluments du joueur en plus. L’été dernier il est arrivé au bout de son bail et a quitté les Reds sans que rien ne leur soit dû. Trabzonspor a profité de l’opportunité pour l’enrôler. Certes, il n’a signé qu’un contrat court de deux ans, mais il reste encore une saison et demi à compenser pour le recruter. Sur Transfermarkt, Daniel Sturridge est estimé à 11 millions d’euros.

Potentiellement plus cher au Trabzonspor que lorsqu’il était à Liverpool

Ajoutons le salaire à lui verser. Il approche l’équivalent de 325 000 euros bruts mensuels en Turquie, à l’échelle phocéenne ça le situe entre Valère Germain avec qui il serait possiblement en concurrence et le gardien Steve Mandanda. Alors que l’actuel dauphin du PSG doit réduire son déficit et ses dépenses, un tel transfert cet hiver paraît très incertain. Daniel Sturridge a signé avec Trabzonspor jusqu’au terme de la saison 2021.