OM : Combien ça coûte de recruter El Bilal Touré (Reims) ?

Pablo Longoria est centré sur la recherche d’un attaquant, pour concurrencer Dario Benedetto et/ou Valère Germain, en pointe, à Marseille. Le nouveau head of football de l’OM prospecte sur plusieurs pistes, dont une indiquerait le profil d’El Bilal Touré, selon une information de Foot Mercato. Le choix est ambitieux, car l’on parle d’un jeune homme de 18 ans aux stats déjà avantageuses : 11 matches chez les pros du Stade de Reims, quatre buts et une passe décisive. En ce cas, difficile de croire l’opération possible, dans la limite des 5 à 6 millions d’euros annoncés pour ce poste.

L’OM sur la piste d’un attaquant du Stade de Reims

Il faudra probablement une rallonge ou compter sur le départ des joueurs et les deniers rentrés avec. El Bilal Touré est valorisé à moins, dans l’estimation formulée par Transfermarkt, mais il se hisse dans une fourchette de 7 à 10 millions d’euros, pour l’Observatoire du football. Les indicateurs plaident majoritairement pour le Stade de Reims, son club : sa jeunesse, son poste de buteur plus recherché que tous les autres et la durée maximale de son contrat, signé au début de cette année avec les Champenois.

El Bilal Touré a signé un contrat longue durée en début d’année

Il était avant cela, au Mali et comme le raconte France Football, dans un portait à son sujet, il a éprouvé des difficultés à son arrivée en plein coeur de l’hiver, sur le continent européen. Les conditions de salaire de son premier contrat chez les pros du foot français ne sont pas connues, mais d’après les estimations du journal L’Equipe au printemps dernier, elles sont inférieures aux 25 000 euros bruts de la moyenne du vestiaire, la saison 2019-20. Pour l’Olympique de Marseille, soucieux de maîtriser sa masse salariale, c’est un bon atout. Reste à trouver tous les arrangements par ailleurs. Avec le Stade de Reims qui se pose aujourd’hui, en vrai prétendant aux places européennes, ça n’est pas nécessairement gagné.