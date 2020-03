OM – Combien ça coûte de recruter Mickaël Cuisance (Bayern Munich) ?

Un Français qui plaît, chez lui en Ligue 1 (l’OM notamment), mais un peu plus largement ailleurs dans le foot européen. Mickaël Cuisance n’est pourtant qu’un rookie qui ne compte qu’une poignet de minutes sous le maillot, de l’équipe première du Bayern Munich. Mais le milieu de terrain axial de 20 ans est un espoir en gestation, une preuve étant son recrutement au club bavarois, depuis le Borussia Mönchengladbach au mois d’août dernier.

Le Bayern Munich a payé 12 M€ le recrutement de Cuisance

Pour son transfert, le Bayern Munich a payé une douzaine de millions d’euros le coût de son indemnité. N’étant pas encore un membre à part entière du collectif de l’équipe fanion, il n’est pas valorisé financièrement par les chercheurs suisses de l’Observatoire du football. Par contre, pour Transfermarkt il vaut 9 millions d’euros, mais c’est au désavantage du Bayern Munich, sachant de surcroît que le joueur est suivi : l’OM, le Milan AC, mais aussi la Real Sociedad, Villarreal ou le Stade de Reims, pour n’en citer que quelques-uns.

L’OM ou le Milan seraient intéressés pour un prêt du joueur

Soyons sûr que Mickaël Cuisance vaut plus, surtout que son équipe a pris ses dispositions avec lui en lui faisant signer un contrat aussi long que possible. Sur cinq ans, avec une échéance fixée au 30 juin 2024. Toutes ces années à compenser rendent plus cher son transfert. En ce qui le concerne, les clubs seraient plutôt intéressés par un prêt d’une saison, avec prise en charge toute ou partie de son salaire estimé proche de 1,5 millions d’euros bruts la saison, sans les variables complémentaires. Avant de traverser le Rhin pour la Bundesliga, Cuisance a été formé à l’AS Nancy-Lorraine.