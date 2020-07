OM : Combien ça coûte de recruter Pau López (AS Roma) ?

C’est une rumeur à prendre avec d’infinies pincettes. Elle vient d’Italie et du site calciomercato, elle concerne le profil du gardien de l’AS Rome Pau López sur lequel l’OM aurait un oeil. Que le club phocéen le surveille est une chose, qu’il est les moyens de le recruter en est une autre que nous allons détailler ci-dessous. En rappelant les finances étriquées de Marseille, sommé par le gendarme financier de l’UEFA, de faire des économies.

Qui est Pau López de l’AS Roma ?

Formé à l’Espanyol Barcelone, Pau López a gravi tous les échelons dans le club rival du FC Barcelone. Il a ensuite été prêté une saison (2016-17), à Tottenham. À l’été 2018, l’international espagnol s’est engagé, sans indemnité de transfert, au Betis. En Andalousie, il se fera remarquer par l’AS Roma, qui un an plus tard, le recrutera contre une indemnité de transfert de 23,5 M€. Pour Transfermarkt, le portier est évalué à la vingtaine de millions d’euros, quand l’Observatoire du football l’estime entre 30 et 40 M€. Dans les deux cas, c’est plus que peut en payer Marseille.

Il y a déjà Mandanda à l’OM

Pau López s’est engagé cinq saisons avec le club de la Louve, soit jusqu’au mois de juin 2024. Le portier espagnol perçoit un salaire brut mensuel de 325 000 €, soit l’équivalent d’un cadre à la Roma. Seuls, Pastore et Dzeko sont mieux payés dans la capitale italienne. À l’OM, Steve Mandanda a une rémunération un peu plus élevée (350 000 €). Cette saison, le gardien a disputé 34 matches, toutes compétitions confondues, et est le titulaire de l’équipe romaine, actuellement cinquième en Série A, place directement qualificative en Europa League. Sous contrat jusqu’en 2021, il pourrait être prolongé.