OM : Combien ça coûte de recruter Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) ?

Arsène Wenger voudrait faire fantasmer les supporters de l’OM, qu’il ne s’y prendrait pas autrement. Reçu par Konbini, l’ex-manager d’Arsenal a répondu aux questions d’internet. Dont une lui demandait quel attaquant il verrait pour l’OM ? Réponse du technicien alsacien : « Je pense qu’Aubameyang ne serait pas mal là-bas, mais je préfère qu’il reste à Arsenal, quand même. » Que Wenger se rassure – et il le sait que trop bien -, son ancien protégé ne quittera pas Londres, pour la Provence et son soleil.

Wenger verrait bien Aubameyang à l’OM

Si on l’affirme, c’est que l’opération est tout simplement impossible à finaliser. Et ce, autant sur l’indemnité du transfert à payer, que du salaire à verser au joueur. Pace que prolongé il y a quasiment un mois tout pile, il est encore plus bankable et financièrement hors d’atteinte, pour le club vice-champion de France. Arsène Wenger vivait ses derniers mois chez les Gunners, quand l’ancien attaquant de l’ASSE est arrivé à Arsenal, en janvier 2018, moyennant un peu plus d’une soixantaine de millions d’euros, payés au Borussia Dortmund. Aujourd’hui encore, il les vaut ou s’en approche, tant pour Transfermarkt (50 M€), que l’Observatoire du football (40 à 50 M€) ou le cabinet KPMG (47 M€).

Mais Arsenal est serein, son buteur est beaucoup trop cher

C’est presque deux fois le transfert record de Dimitri Payet à l’OM, pour 29,3 millions d’euros en 2017. En plus, il faudrait à l’Olympique de Marseille qu’il assumer les émoluments de l’attaquant international gabonais. Déjà avant, c’était compliqué, désormais encore plus, puisqu’il a été augmenté jusqu’à plus de 20 millions d’euros la saison, avec les bonus compris, ce qui le place à égalité sinon devant Mesut Özil, comme joueur le mieux payé d’Arsenal. C’est trois fois environ, le salaire de Strootman, qui gagne le plus côté phocéen. Aubameyang est une piste inaccessible qui le restera pour l’OM. A 31 ans, il ne lui reste en effet que quelques années au plus haut niveau.