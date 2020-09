OM : Combien ça coûte de recruter Yussuf Poulsen (RB Leipzig) ?

Après Mariano et Luis Suarez, l’OM explore une nouvelle piste, sur ce mercato, pour faire concurrence à Dario Benedetto. Dans le cas présent, les Phocéens regardent en Allemagne, plus précisément au RB Leipzig, et visent à attirer Yussuf Poulsen. L’attaquant danois de 26 ans plaît aux dirigeants du club de par son profil de combattant sur le terrain et ses aptitudes défensives, en plus de son sens du but.

Yussuf Poulsen, la bonne opportunité du mercato pour l’OM ?

La piste Yussuf Poulsen pourrait s’avérer très intéressante pour l’Olympique de Marseille. Sorti d’une saison à 22 matches en Bundesliga, dont seulement 12 en tant que titulaire, le Danois aspirerait à plus de temps de jeu à l’approche de l’Euro, selon France Football, ce mardi. Ces minutes qu’il a perdu au RB Leipzig, en grande partie depuis l’éclosion de Timo Werner, ont pour conséquence d’avoir fait chuter ses statistiques et sa valeur marchande. En effet, l’Observatoire du Football l’évalue entre 20 et 30 millions d’euros, tandis que Transfermarkt l’estime à 24 M€. C’est 11 M€ de moins que l’été dernier, où il était sorti d’une saison à 17 buts en 39 matches. D’après France Football, son club, demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions, serait prêt à accepter une offre avoisinant les 10 M€, la faute à un budget serré, conséquence de la pandémie. C’est beaucoup mais cela peut-être possible pour un OM aux finances étriquées.

Le salaire de Poulsen dans la moyenne à Marseille

L’attaquant du RB Leipzig gagne, selon les estimations, 2,5 M€ bruts par an dans son club actuel, avec lequel il est lié jusqu’en 2022. Ce salaire serait sensiblement proche de la moyenne de l’effectif marseillais, légèrement plus bas que celui de son hypothétique concurrent Dario Benedetto. Parmi tous les noms cités concernant la recherche d’attaquants de l’OM, Yussuf Poulsen paraît être l’un des plus intéressants, tant au niveau sportif qu’au niveau financier.