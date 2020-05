OM – Combien cela peut coûter de débaucher Galtier du LOSC ?

Avec le départ annoncé d’Andoni Zubizarreta, c’est le futur d’André Villas-Boas à l’OM qui est remis en question. Puisque le coach portugais a publiquement annoncé lier son propre futur à celui de l’ancien directeur sportif, la question du divorce se pose. Et cella de l’après également, pour les techniciens susceptibles de succéder au Portugais. Le journal L’Equipe avance des noms ce samedi, dont celui de Christophe Galtier, un Marseillais de sang et de coeur, qui entraîne ailleurs en Ligue ; longtemps à Saint-Etienne et aujourd’hui au LOSC.

L’OM aurait le nom de Galtier coché sur sa liste de profils…

C’est parce que justement il est en poste au club lillois, que recruter Christophe Galtier ne sera pas gratuit, pour l’Olympique de Marseille. Peut-on même penser que les Nordistes feront payer Marseille au prix fort, car Galtier est un cadre du projet de Gérard Lopez, depuis l’échec Marcelo Bielsa. Et l’idée de le voir partir chez la concurrence directe, ne peut naturellement plaire au board lillois. Si toutefois celui-ci entend négocier, il peut réclamer le paiement des mois de son contrat restant à son coach de 53 ans, qu’il a engagé jusqu’en 2021.

… Mais le coach du LOSC est sous contrat dans le Nord jusqu’en 2021

Il restera donc une saison complète, au terme de celle en cours normalement fixé au 30 juin, à Christophe Galtier. Ce dernier s’est engagé dans les derniers jours de l’année 2017, sur un contrat de trois ans et demi à l’échéance de la saison 2021. Il lui 180 000 euros bruts mensuels sans les primes, soit une saison pleine à compenser, à un peu plus de 2 millions d’euros. Et cela, pour l’OM, sans le salaire à discuter ensuite avec Galtier. Lequel gagne moins qu’André Villas-Boas à Marseille, mais le premier ne succèdera pas à l’autre, sans une revalorisation logique, de ses conditions.