OM : Combien cela pourrait coûter de remercier Mitroglou ?

Konstantinos Mitroglou est de retour à Marseille, après deux saisons en prêts, en Turquie au Galatasaray puis au PSV, aux Pays-Bas. Combien de temps l’attaquant grec de l’OM restera-t-il dans la cité phocéenne ? Nul ne le sait vraiment. Mais ses jours seraient comptés, d’après une information de France Football, ce mardi. Qui parle de décision possiblement radical à son sujet, avec la résiliation du contrat du buteur de 32 ans.

L’OM envisagerait de résilier le contrat de Mitroglou

Sauf que, qui dit résiliation, dit naturellement compensation financière à verser en contrepartie. Dans le cas de Mitroglou, elle se mesure à la rémunération restant due à son égard. C’est-à-dire que payé près de 350 000 euros bruts mensuels, cela vaut une saison complète à 4,2 millions d’euros bruts. Voire plus avec les variables. Or la saison, c’est justement la durée que Konstantinos Mitroglou doit à l’Olympique de Marseille. Il est associé au club, jusqu’au 30 juin 2021.

4,2 M€ hors variables l’estimation de sa dernière saison

« C’est un dossier mal géré, surtout que la crise actuelle ne va pas aider à trouver une solution, s’émeut un proche du joueur, dans les colonnes de France Football. Amavi était enterré, il a été relancé par Villas-Boas et a de nouveau une valeur sur le marché. Mitroglou aurait pu rendre des services en ce début de saison. Là, il est à la cave… Il n’a aucune offre, aucun intérêt. » Comprenons que le Grec ne fera pas de cadeau à l’OM. Le club pour sa part, a déjà payé cher l’expérience ratée avec lui, à l’ajout en plus du coût de son transfert en 2017, à hauteur de 15 millions d’euros payés au Benfica, plus la moitié du transfert aux Portugais, en cas de revente du joueur.