OM : Combien vaut Duje Caleta-Car sur ce mercato ?

Duje Caleta-Car (23 ans) semble avoir pris ses aises au sein de la charnière centrale, de l’OM. Après une première saison (2018-19) plus ou moins poussive (20 matches de Ligue 1), le Croate s’est imposé aux côtés d’Alvaro Gonzalez, lors du dernier exercice. Avant l’arrêt du championnat, début mars, le puissant et athlétique défenseur avait déjà effectué plus de rencontres, en Ligue 1, que lors de sa première saison sous le maillot olympien. (23 matches disputés en 28 journées)

Duje Caleta-Car est au top de sa forme

À en croire Transfermarkt, Duje Caleta-Car connait la meilleure forme de sa carrière. Le joueur était évalué à 25 M€, avant l’arrêt de la Ligue 1, soit la meilleure estimation à son sujet. Il est désormais question de 20 M€, suite aux nombreux mois sans compétition. L’Observatoire du football valide et attribue la même évaluation (entre 15 et 20 M€). Débarqué à l’été 2018 pour près de 20 M€, en provenance de Salzbourg (Autriche), le natif de Sibenik, en Croatie, se place parmi les plus grosses recrues du club phocéen (3e, à égalité avec Lucho). En Autriche, sous la tunique du RB Salzbourg, le défenseur central a remporté quatre championnats et trois coupes nationales, avant de s’envoler direction le sud de la France. Avec l’OM, il aura effectué 26 matches lors du dernier exercice, toutes compétitions confondues, faisant de lui un titulaire en puissance en défense centrale. Il se murmure que son club souhaiterait 35 millions pour le céder.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 à l’OM

Le croate a signé pour cinq saisons avec la formation dirigée par Rudi Garcia, à l’époque (entraineur de l’OL maintenant). Le dernier deuxième de Ligue 1 et Caleta-Car sont liés jusqu’en 2023. Les émoluments du finaliste de la Coupe du Monde 2018 sont proches des 200 000 euros bruts mensuels, soit le salaire moyen d’un joueur à l’OM. Cependant, connaissant les besoins financiers du club, si une offre assez importante venait à se présenter à l’égard du défenseur, les dirigeants marseillais pourraient le laisser filer. La nouvelle recrue Balerdi (21 ans), arrivée en prêt (de Dortmund), ce mardi 21 juillet, confirmerait le probable départ du Croate, en cas de propositions intéressantes.