OM – Combien vaut Steve Mandanda sur le mercato ?

Depuis son arrivée à l’OM, l’actionnaire Franck McCourt n’a pas hésité à sortir de grosses sommes pour recruter. En témoigne, l’achat de Dimitri Payet, à West Ham, pour 30 M€. Soit le transfert le plus cher du club français. Désormais, les temps ont changé et le club, comme l’a annoncé son président, Jacques-Henri Eyraud, au micro de RMC Sport, est bien dans une optique de « trading ». JHE souhaite même vendre pour 60 M€ d’ici la fin du mois de juin. Même s’il affirme que « tout le monde n’est pas à vendre », toutes les offres sur le mercato seront étudiées de très près. Ca vaut aussi pour Steve Mandanda, idole de la ville, qui ne sera pas le premier à partir sauf si une offre parvient sur le bureau olympien.

L’estimation du joueur s’élève entre 2 et 4 M€

D’après Transfermarkt, la valeur marchande, du capitaine olympien, s’élève à 2,4 millions d’euros. Même estimation pour l’Observatoire du football qui l’évalue entre 2 et 4 M€ d’euros. Agé de 35 ans, et au club depuis 2008, l’ancien havrais a affiché un niveau spectaculaire cette saison. Ses grandes prestations, notamment contre les concurrents directs, ont permis à l’OM de s’installer sur la deuxième marche du podium et de plus jamais en sortir. Le suppléant d’Hugo Lloris a même tapé dans l’oeil du sélectionneur, Didier Deschamps, qui l’a rappelé en Equipe de France après l’avoir sorti prématurément. Pour rappel, à l’été 2016, le gardien était parti libre du côté de Crystal Palace, avant d’être racheté par l’OM 3 M€ et jusqu’à près du double avec les bonus.

Mandanda c’est 350 000 euros brut mensuels à l’OM

Au sein de l’effectif marseillais, Steve Mandanda se hisse dans la tête du peloton des salaires les plus élevés, à 350 000 euros brut mensuels sans les bonus. Il pointe derrière Kevin Strootman, Dimitri Payet (550 000€) et Florian Thauvin (à plus de 400 000€). Un énorme casse-tête pour la direction marseillaise qui cherche à tout prix à dégraisser sa masse salariale. Avec un contrat qui court jusqu’en juin 2021, l’Olympique de Marseille pourrait voir d’un bon oeil une vente de leur capitaine, surtout avec la saison haut de gamme que vient de réaliser « Il Phenomeno ».