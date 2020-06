OM : Dimitri Payet l’entrepreneur, dans quel domaine sévit le Marseillais ?

« J’ai trois entreprises, j’ai dû en fermer une et je tente d’en sauver une autre », a dit Dimitri Payet, ce samedi, à l’occasion de la conférence de presse de rentrée, de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain et leader technique de l’équipe est venu à la tribune, annoncer l’extension de son contrat jusqu’en 2024 (conditionnée par un effet salarial consenti par lui même) et justifier ses déclarations récentes, accordées au Journal de la Réunion*.

Dimitri Payet assure avoir 3 entreprises dont une a fermé

Dimitri Payet entrepreneur, c’est une casquette de lui que nous ne connaissions pas. Au registre du commerce et des sociétés, existent à son prénom et nom plusieurs entités (sans que l’on ne sache véritablement si elles sont siennes), aux orientations souvent proches, et à la finalité parfois identique : elles ont été radiées pour certaines. Il y a d’abord la société, « Payet Dimitri Philippe ». Créée en 2011 à Saint-Louis, sur l’Île de la Réunion d’où est originaire le joueur. Elle est centrée sur la « location de terrains et d’autres biens immobiliers » et le Dimitri Payet mentionnée, en était « l’exploitant » jusqu’en 2014 et l’arrêt de l’activité.

Le milieu de l’OM sévirait à la Réunion où il est né

Tandis qu’il pourrait avoir été le « gérant », de « Soleyen Construction Renovation Batiment », une SARL créée en 2013 toujours à la Réunion, sur la base d’un capital de départ de 30 000 euros. Elle a pour objet la « fabrication de structures métalliques et de parties de structures ». Par manque d’activité, elle a été radiée du RCS en 2018. 2018 justement, c’est l’année de création de « Payet Dimitri Wolfgang », encore et toujours à la Réunion, avec une spécialisation tournée vers, « le commerce et le détail de fruits et légumes ».

Plusieurs entreprises au nom de Dimitri Payet

Enfin, d’autres société du même nom existent, en France et sa métropole. Il y a un « Payet Dimitri Christian Gabin » à Annecy, tourné vers les activités récréatives et de loisirs, un « Payet Rudi Dimitri », éleveur d’animaux à Brest, un « Payet Dimitri » en banlieue toulousaine, pour la maçonnerie et l’artisanat et enfin à Paris, un Payet Dimitri fabricant de textile hors vêtements.

*Invité à s’exprimer sur sa situation personnelle, en sortie de confinement, Dimitri Payet avait expliqué sur la baisse des salaires : « Le joueur que je suis est aussi père de famille. Comme toute personne, j’ai des crédits importants à honorer, des engagements à tenir. Mon rôle est de défendre mes intérêts et ceux de ma famille, sans pour autant mettre en péril le club pour qui tout le monde connaît mon attachement »