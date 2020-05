OM, FC Nantes – Combien ça coûte de recruter Yoann Court (Brest) ?

Ses sept passes décisives délivrées cette saison en championnat, justifient l’intérêt à son sujet, de l’OM dès l’hiver dernier selon Foot Mercato, ou du FC Nantes cet été, d’après L’Equipe. Yoann Court a, à ce titre, terminé l’exercice 2019-20 de Ligue 1, sur le podium des meilleurs passeurs. Sa situation contractuelle joue à l’avantage des clubs qui le suivent, mais le milieu de terrain offensif, dit se sentir bien au Stade Brestois, où il évolue depuis la saison 2018-19.

Yoann Court arrive au bout de son contrat avec le Stade Brestois

Faudrait-il seulement qu’il reçoive une proposition d’étendre son contrat, de la part du club breton. Il n’en serait rien jusqu’ici, en conséquence de quoi, Yoann Court sera libre de partir quand l’UEFA ordonnera la fin officielle du calendrier 2020 et l’ouverture du marché des transferts. Le gaucher de 30 ans est sinon évalué à près de 2 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt. C’est sa meilleure saison et sa plus forte valorisation en carrière.

L’OM et le FC Nantes attentifs à l’évolution du dossier

Pour lui, l’OM ou le FC Nantes pour les deux dont on connait l’intérêt, n’auraient aucune indemnité à verser, puisqu’il est en 2020, au bout de son bail signé pour deux ans. Probablement qu’ils devront en revanche, proposer au joueur une prime à la signature, contrepartie de l’économie réalisée. A Brest, Yoann Court avoisine un salaire proche de 30 000 euros bruts mensuels. Il est dans la moyenne du vestiaire brestois, en-deçà par contre, des plus riches FC Nantes et Olympique de Marseille, quoique pour l’un et l’autre des deux clubs, la marge de manoeuvre financière soit un peu limitée. Raison de plus pour s’intéresser aux profils libres, donc moins couteux.