OM – Girondins : Le verdict du match selon les bookmakers…

L’égalité presque parfaite après six journées de la Ligue 1, 2020-21 : l’OM et les Girondins de Bordeaux comptent neuf points chacun et ne sont séparés que par une différence de quatre buts, à l’avantage des Marines. Faut-il voir en lecture de fond, les prémices d’une rencontre équilibrée, ce samedi en soirée au Vélodrome ? C’est bien possible, d’après les prédictions du match, signées des bookmakers du pays.

L’OM et les Girondins dos à dos avant le match

A domicile, l’Olympique de Marseille est favori. Les hommes d’André Villas-Boas sont donnés vainqueurs à la cote moyenne de 2,06, ceux de Jean-Louis Gasset, à 3,78 et le match nul entre les deux, à 3,39. Un partage des points donné plus lointain donc, pourtant – et comme souvent dans l’histoire des matches ente Marseille et Bordeaux -, c’est bien d’un score de parité dont il est le plus question, en résultat le plus attendu : le 1-1 paie 5,3 fois la mise de départ. C’est en balance avec le succès 1-0 des Phocéens, à la cote de 5,7.

Une force de frappe jugée supérieure à Marseille

Les buteurs sont à chercher du côté marseillais. Avant Jos Maja, le Bordelais le plus sûr des bookmakers, à 4,18 la cote pour qu’il marque, se glissent plusieurs joueurs de l’OM : Dario Benedetto (à 2,62), Florian Thauvin (2,78) et Valère Germain (3,28) et Nemanja Radonjic (3,76) ; les deux derniers devant normalement débuter les débats depuis le banc des remplaçants. OM – Girondins de Bordeaux se dispute ce samedi soir, à partir de 21h.