OM – Il y a dix ans, les Marseillais étaient les mieux payés de la Ligue 1

La preuve qu’à l’échelle du football tout va très vite, les rapports de force s’inversent parfois en quelques années. Il y a dix ans s’achevait l’avènement de Lyon et l’OM roulait des mécaniques en Ligue 1, avec le collectif le plus cher et le mieux payé sacré champion de France, au bout de l’exercice 2009-10. A l’époque, tel que nous l’avons dépoussiéré dans nos archives, les joueurs parisiens n’étaient que quatre au top 20 des joueurs les mieux payés de la Ligue 1. Avec Claude Makelele à 3,6 M€ la saison, devant.

Ils étaient deux de l’OM sur le podium des plus hauts salaires de la Ligue 1

Aujourd’hui, les joueurs du PSG écrasent majoritairement le classement, il n’y a de places que pour quelques autres, Monégasques (Ben Yedder, Fabregas), ou Marseillais (Payet, Strootman). Il y a dix ans, les Phocéens dominaient en nombre, avec les Lyonnais. Ils étaient deux sur le podium du championnat, Gabriel Heinze en tête à 4,5 millions la saison et Lucho Gonzalez troisième, à 4,3 M€. Entre se glissait Yoann Gourcuff, à Bordeaux, à 4,4 M€. Le plafond maximum de l’époque, à moins de 5 M€ par an est aujourd’hui la norme minimale, pour intégrer le top 20.

6,9 M€ le salaire moyen d’un joueur du top 20 de la saison 2009-10

En 2009-10, au classement des plus hauts salaires de la Ligue 1, ils étaient sept de Lyon, cinq de Marseille, quatre de Paris, deux des Girondins de Bordeaux et un du Stade Rennais et du Toulouse FC. Cette saison-là, le salaire moyen entre les joueurs du top 20 approchait les 7 millions d’euros bruts.