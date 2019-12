OM, Inter, FCGB ou OL : Où va signer Olivier Giroud selon les bookmakers ?

Olivier Giroud va quitter Chelsea cet hiver. Cela ressemble à une évidence, le joueur s’il veut disputer le prochain Euro 2020 doit gagner en temps passé sur le terrain, lui que son coach Franck Lampard cantonne au banc de touche chez les pros. Jusqu’ici, Giroud est assez discret sur son futur, mais il consent néanmoins qu’un départ se profile sans par ailleurs fermer la porte à un retour en Ligue 1.

Un retour en L1 pour Giroud ? Moins peut-être à l’OM ou au PSG

En Angleterre, certains bookmakers font de l’avenir du champion du monde 2018, un marché sur lequel miser. Ils avancent plusieurs pistes en championnat de France ; à plus de 45, l’OM un temps mieux considéré n’est plus aujourd’hui un club d’actualité. Le PSG et l’AS Monaco non plus, à comprendre la cote proche de 33 attribuée aux deux équipes. Plus surement alors, un retour à Montpellier là où il a été sacré champion de France en 2012, avant de prendre son envol vers le Royaume-Uni.

Les bookmakers balancent entre les Girondins, l’Inter et l’OL

A moins qu’il ne file rejoindre Laurent Koscielny chez les Girondins de Bordeaux. A ce stade, cela devient sérieux, la cote moyenne donnée par les bookmakers varie de 5 à 7 contre un. Il n’y a que deux clubs plus crédibles dans leur analyse : l’Inter Milan et avant l’Olympique Lyonnais. Qu’Olivier Giroud signe au club lombard cet hiver paie 4 fois environ la mise initiale. Et 3 fois et demi, s’il file à Lyon. Comprendre que le club de Jean-Michel Aulas est en avance sur tous les autres, pour les opérateurs du jeu.