OM – La valeur marchande de Thauvin a chuté de 58% en 18 mois

Parce qu’il a longtemps traîné une vilaine blessure à la cheville, Florian Thauvin a été contraint de passer sur la table d’opération, pour soigner son mal. En conséquence de quoi, l’ailier champion du monde en Russie n’a quasiment pas joué de la saison avec l’OM : onze petite minutes, c’est tout, disputée face à Saint-Etienne, pour le compte de la 4e journée. Tant qu’il est sur le flanc, Florian Thauvin perd de sa valeur, estimée sur le marché des transferts.

Florian Thauvin n’a joué que onze minutes cette saison en Ligue 1

La preuve que dans le football tout va très vite, en dix-huit mois, sa cote marchande a chuté de plus de moitié, d’après les chiffres du Centre international d’étude du sport (CIES). Quelques semaines avant que les Bleus décrochent le Graal à Moscou, Florian Thauvin était considéré comme le 45e footballeur le plus cher d’Europe. Estimé à l’époque à presque 84 millions d’euros.

De 84 M€ en juin 2018 à 35 M€ au début de cette année 2020

Neuf mois plus tard, à l’approche du money-time d’une saison 2018-19 sportivement décevante pour l’Olympique de Marseille, le natif d’Orléans valait une cinquantaine de millions d’euros. Il était encore à ce moment, le joueur le plus bankable de son équipe. Il l’est toujours aujourd’hui, donné à 35 millions d’euros, par ce même Observatoire du football. Soit une cote sur le mercato, près de 58% inférieure qu’au mois de juin 2018. Sa blessures l’explique pour grande partie, les jours restants jusqu’à la fin de son contrat le justifient également ; Thauvin est associé à l’OM jusqu’en 2021.

Un moment charnière avec l’OM pour l’ailier de 26 ans

Désormais, Valentin Rongier (à 33 M€) et le jeune (20 ans) et prometteurs défenseur Boubacar Kamara (31 M€) talonnent leur camarade, au rang des joueurs à la plus forte valorisation au club phocéen. Florian Thauvin est à un moment charnière de sa carrière : il y a cet été un Euro qu’il espère disputer s’il revient sur le pré et une décision devra être prise, concernant son avenir en club. S’il n’est pas prolongé, probablement sera-t-il cédé à un autre club avant sinon, qu’il ne parte libre ailleurs.