OM : Le gros potentiel de Luis Henrique… sur FIFA 21

Il est un joueur de l’OM depuis le 25 septembre dernier. Pour l’engager jusqu’en 2025, le club phocéen a investi huit millions d’euros pour indemnité de son transfert. Depuis, le public est en attente de découvrir Luis Henrique, jeune ailier de 18 ans, dont on entend du bien, sans que personne – ou presque – l’ait vu jouer jusqu’ici. Peut-être fera-t-il ses grands débuts ce dimanche soir, dans le cadre de l’Olympico, OL-OM. Nous, pour nous faire un idée (qui vaut ce qu’elle vaut on en convient), nous nous sommes tournées vers l’avis des équipes de FIFA 21.

67, la note de départ de Luis Henrique sur FIFA 21

Puisque le jeu de foot sur console, bientôt sorti à la vente, évalue tous les joueurs qui sont dans son titre nous nous sommes intéressés à la carte de Luis Henrique. Laquelle lui vaut une note générale de 67 somme toute modeste, équivalente chez les Marseillais, à celle donnée à Lucas Perrin, en défense. Le Brésilien, positionné ailier dans le jeu, brille surtout par sa vitesse, à 84, ses dribbles, à 68, et son physique, à 63. Au départ d’une partie, Luis Henrique à deux étoiles de geste technique et trois du mauvais pied.

Seul Kamara a le potentiel d’aller aussi haut dans l’équipe de l’OM

Il vaut sur le marché de FIFA 21, 1,6 millions d’euros et perçoit un salaire à 5 000 euros. Il n’a pas de modélisation, en revanche, il est crédité d’un très gros potentiel, jusqu’à 20 points de plus possibles. Luis Henrique peut dont grimper jusqu’à 87, avec un 95 de vitesse et 86 de physique. Personne dans son équipe, n’a de moyenne aussi élevée au commencement (Mandanda est le meilleur à 83) et seul le « minot », Boubacar Kamara a un potentiel aussi élevé, à 87, dans cette équipe de l’OM.