OM – Les joueurs qui valent plus cher qu’il y a un an sur le mercato

Deuxième de Ligue 1 lors de l’exercice 2019-20, derrière le PSG rival, l’Olympique de Marseille sort d’une saison sportivement accomplie. Et même si ses récents résultats en Ligue des Champions s’avèrent décevants, le collectif semble avoir pris du galon et les individualités qui le peuplent aussi. Malheureusement ces dernières n’ont pas été épargnées par le contexte économique actuel. Le tableau ci-dessous montre que seulement 4 joueurs de l’OM valent plus cher qu’il y a un an sur le mercato, d’après les estimations de de Transfermarkt. Une donnée très basse, au regard des évolutions passées chez les Phocéens.

Boubacar Kamara est le joueur le plus cher de l’OM sur le mercato

Parmi eux, la pépite Boubacar Kamara, qui a vu sa cote sur le marché des transferts augmenter de 28%, passant de 25 M€ à 32 M€. Ainsi, il devient le joueur le plus cher de l’OM, ex aequo avec Florian Thauvin. Mais la plus grosse hausse de valeur marchande au sein de l’effectif olympien, depuis un an, est pour Luis Henrique. Arrivé cet été en provenance du club brésilien Tres Passos, il était coté à 4,5 M€ en février 2020, date de sa première évaluation par Transfermarkt, contre 8 M€ lors de sa dernière (+77,78%), soit le prix auquel il a été recruté.

Très peu de joueurs ont gardé leur valeur marchande d’il y a un an

Seules les valeurs marchandes de Steve Mandanda et Jordan Amavi n’ont pas connu de changement en un an, à l’OM. Elles ont respectivement stagné à 2,5 M€ et 10 M€. Au sortir d’une année presque blanche et à quelques mois de la fin de son contrat, Florian Thauvin a logiquement vu sa cote baisser par rapport à la saison dernière, de 20%. La baisse la plus significative appartient à Kevin Strootman, passé de 12 M€ à 6 M€. En 2 saisons, le milieu de terrain néerlandais n’a jamais vraiment trouvé sa place à Marseille, et occupe de plus en plus le banc, malgré qu’il soit le plus gros salaire de l’équipe.

Les joueurs de l’OM qui valent plus cher sur le mercato qu’il y a un an