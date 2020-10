OM – Manchester City : Quel résultat pour l’OM selon les bookmakers ?

Ce mercredi 27 octobre, moins d’une semaine après sa défaite sur le terrain de l’Olympiakos, l’OM doit affronter Manchester City, le favori de son groupe de Ligue des Champions. L’occasion pour les Phocéens de mettre un terme à leur série de dix défaites d’affilée en cours, la troisième pire de l’histoire de la compétition. Un scénario presque impossible, pour les bookmakers, qui voient les Citizens survoler la rencontre pour conforter leur première place, au sein du groupe C.

Manchester City est largement favori face à l’OM

Au regard des cotes, la confrontation laissera peu de suspense et verra Manchester City s’imposer, à 1,41 de moyenne, d’après les six bookmakers étudiés. La victoire de l’OM est à 7,72, et le match nul à 4,96. Les spécialistes imaginent aussi les hommes de Pep Guardiola efficaces en attaque : selon eux, le score le plus probable à la rencontre serait de 2 buts à 0, pour ces derniers (6,13). A l’inverse, gager sur une victoire in extremis de l’OM 1-0 paie 16,58 fois votre mise, en moyenne.

Sterling buteur le plus probable selon les bookmakers

En l’absence de Sergio Aguero, à la question de qui trouvera le chemin des filets pendant le match, Raheem Sterling est le premier cité par les opérateurs. La cote d’un but de sa part est de 2,12, plus basse que pour Kevin de Bruyne (2,46). Du côté olympien, c’est Florian Thauvin qui est le plus susceptible de marquer, avec une cote moyenne de 4. Pour suivre cet OM – Manchester City, il faudra être devant Téléfoot ou RMC Sport à partir de 21h00.