OM, OL : Ça coûte combien de recruter Romain Perraud (Brest) ?

C’est parce que la Sampdoria le suit de l’autre côté des Alpes, qu’il est aussi fait état de l’intérêt que porteraient l’OM et l’OL, au profil de Romain Perraud. Le natif de Toulouse est un joueur du couloir gauche de la défense, là où les deux Olympique souffrent du nombre de joueurs aptes au poste. Sous contrat avec le Stade Brestois, le joueur de 23 ans a rejoint les Bretons depuis Nice, à l’ouverture de la saison 2019-20 dernière.

L’OM et l’OL suivraient le profil de Romain Perraud

Le SB29 a payé près de 2 millions d’euros le coût de l’indemnité de son transfert. Il a disputé neuf matches de Ligue 1, la saison dernière et dix cette saison, avec trois buts inscrits. En pleine bourre sportive, sa cote sur le marché grimpe naturellement. Toutefois moins pour Transfermarkt, à 5 millions d’euros, que du côté de l’Observatoire du football, qui le valorise de 10 à 15 millions d’euros. Sachant qu’il reste des années au contrat de Romain Perrau, la balle est plutôt dans le camp du Stade Brestois.

Des années de contrat à l’avantage du Stade Brestois

Son latéral s’est engagé sur quatre ans, jusqu’en 2023. Selon les estimations de L’Equipe, en février dernier, il gagne près de 30 000 euros brut mensuels. C’est, pour l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, un écueil moindre que la possible indemnité du transfert. Parce qu’en plus les deux clubs ont un projet sportif du niveau supérieur à offrir, au joueur qui, de surcroît resterait en France, s’il devait quitter la Bretagne.