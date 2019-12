OM, OL – Combien ça coûte de recruter Joao Palhinha (Sporting CP) ?

Alors qu’il était proche de rejoindre le Betis en Espagne, finalement tout à capoté par gourmandise du Sporting CP, tel que le détaille sur les grandes lignes, le média Estadio Deportivo. Il était question d’un deal à dix millions d’euros, mais avec la recrudescence de la concurrence, l’indemnité à verser serait désormais supérieure pour recruter le milieu défensif ou défenseur axial, Joao Palhinha. Parmi les clubs intéressés, sont avancés l’OL et l’OM en France, dans le cadre d’une opération pour l’hiver ou l’été prochain.

L’OM et l’OL auraient des vues communes sur Joao Palhinha

Joao Palhinha a 24 ans et il appartient toujours au club qui l’a formé. Mais cette saison, il la joue à Braga en prêt. Cela a son importance car selon Estadio Deportivo, 1,5% de la vente devra être versé au club du nord du Portugal. Le Sporting souhaitait une dizaine de millions au départ, Transfermarkt l’estime à moins, à 6 M€ et à présent, seraient demandés aux clubs acheteurs, la somme de 15 à 20 millions d’euros compensatoires. Cela, en contrepartie des trois ans et demi de son contrat restant au joueur.

Le Sporting serait financièrement plus gourmand que son joueur

Soit une échéance fixée en 2023. Sans savoir quel est son salaire, le journal sportif andalou donne les chiffres de la négociation nouée avec le Betis : il était question d’un contrat de 5 ans à 750 000 euros nets la saison. Soit 80 000 euros bruts mensuels environ, cela reste du domaine du plausible pour les deux Olympique ; l’OM surtout à l’étroit financièrement par la conséquence d’une masse salariale qui déborde.