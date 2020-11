A 4m2 par spectateurs, quelle sera la jauge pour chaque club de L1 ?

A quand le retour du public dans les stades de football ? En janvier peut-être, le gouvernement l’espère, il a donné ce lundi quelques informations à ce sujet, à l’occasion de la rencontre du chef de l’état avec des représentants du sport, en France. A été évoquée une jauge possible d’un spectateur tous les 4 mètres carrés. Dans un stade, selon l’estimation de France Bleu, il y a un siège par mètre carré.

De 3 343 pour le SCO à 16 557 au Vélodrome de l’OM

Voilà donc, ci-dessous, une idée du nombre de spectateurs admis au début de l’année prochaine, dans chaque stade de la Ligue 1. Avec des disparité évidentes, d’une enceinte et d’un club à l’autre. Si la mesure est mise en place, le SCO Angers recevrait un peu moins de 3 500 supporters à domicile, contre plus de 16 000 possibles au stade Vélodrome de l’OM. Selon nos observations à Sportune, si la règle s’applique, plus de 155 000 spectateurs pourront se rendre cumulés dans les vingt stades de la Ligue 1. Cela vaut une moyenne à 7 795, proche de la limite possible au Roazhon Park, du Stade Rennais.

Une mesure moins impactante à Monaco qu’au PSG ou à Marseille

En reprenant nos chiffres des affluences, la saison 2019-20 dernière (jusqu’aux premiers huis clos et le confinement), la limite pénalisera toutes les équipes, mais c’est au stade Louis II de l’AS Monaco, que le manque à gagner devrait être le moins important, sachant qu’ils étaient 6 642 en moyenne, pour un taux d’occupation d’un peu plus de 40%. A contrario, l’OM en nombre (66 226 en moyenne la saison dernière) et le PSG en taux d’occupation (99,1%) seraient les plus pénalisés.

A 4m2 par spectateurs, quelle sera la jauge pour chaque club de L1 ?