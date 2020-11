Classement de la Ligue 1 selon la dépense sur le marché des transferts

Déjà neuf journées de la saison 2020-21 se sont jouées en Ligue 1. Et une quinzaine de jours et quelques miettes que le mercato s’est achevé pour les clubs français. A ce premier stade de l’exercice, à quelle(s) équipe(s) profite le marché des transferts opérés ? Pour avoir un aperçu, nous avons opposé le classement sportif, à l’investissement des équipes, pour se renforcer au cours de cette intersaison estivale.

L’OM et les Girondins de Bordeaux se distinguent sur ce classement

Côté bons élèves, deux sortent du lot : les Girondins de Bordeaux car il n’ont rien investi et n’ont recruté qu’Hatem Ben Arfa pour se renforcer ; ce dernier étant arrivé libre chez les Marines. Sans indemnité payée, le FCGB est le 20e de la Ligue sur la dépense, et le douzième sportivement : le ratio est de plus 8, identique à l’Olympique de Marseille. Les hommes d’André Villas-Boas regardent plus haut, ils sont cinquièmes et comptent un match en moins que les équipes qui les devancent.

Jusqu’ici le mercato ne paie pas pour le DFCO et Lorient

A l’opposé, le Dijon FCO accuse un différentiel de dix points entre les 15,8 millions d’euros placés pour se renforcer et des résultats sur le terrain plus mitigées, puisque le club bourguignon est 20e de la Ligue 1. Ici, le différentiel est à moins 10. Et -9 le promu FC Lorient, à l’origine de sa campagne de recrutement la plus couteuse de son histoire, avec 26,5 millions d’euros investis cet été. Les chiffes de la dépense sont des estimations des indemnités de chaque club, indépendamment pour chacun des bonus additionnels, quand il y en a.

PSG, OL, LOSC, OGCN ou Stade Rennais sont dans le match à l’avant

Devant, le Stade Rennais, là encore derrière son mercato le plus dispendieux ces dernières semaines, est dans les clous, avec un léger retard de -2 places, comme le sont également le PSG (+1), le LOSC (+1) et l’OL à -1. Les clubs ont encore plusieurs journées et un marché dans l’hiver, pour corriger le tir, sinon persévérer dans la bonne dynamique de ce début d’exercice.

Le classement de la Ligue 1 2020-21 selon la dépense des clubs sur le mercato