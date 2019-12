Comparatif du classement de la Ligue 1 versus les budgets des clubs

C’est la mi-temps en Ligue 1, saison 2019-20. Pas toutes les équipes, quatre d’entre elles (PSG, Stade Rennais, Stade de Reims, Monaco, Amiens et Nîmes) ont encore un match en retard à disputer. Les autres en ont dix-huit au compteur, c’est le moment de dresser un premier bilan, pour nous à Sportune, en associant le financier aux résultats sportifs. En dressant classement de la Ligue 1, sur la base d’un comparatif entre le budget sportif de chaque club et son classement en championnat.

Le PSG est seul à sa place, le LOSC en est proche également

Il en ressort que seul Paris est à sa place véritable, premier de cordée en tout : sur le rectangle vert autant qu’économiquement, avec son budget proche de 600 millions d’euros. Le plus haut de son histoire. A plus ou moins une place près, près de la moitié des équipes sont dans le rythme. Le LOSC notamment, qui présente le troisième (ou 4e, à égalité avec l’OM) budget le plus élevé du championnat. Ou le Nîmes Olympique ; bien qu’avant-dernier et relégable à ce stade de la saison, les Crocos ont le budget le plus étriqué du plateau et font une place de mieux au ratio.

Un ratio de +3 pour l’OM à mi-parcours en Ligue 1

Du côté des « bons élèves », positifs au bilan qui est le nôtre, notons l’Olympique de Marseille. Les Phocéens sont deux à trois places au-dessus, en tant que dauphins du PSG en Ligue 1. Les trois « Stade » Rennais, de Reims et de Brest ont tous un ratio positif, de + 4 à +5. Mais l’équipe qui réussit le mieux en ce mois de décembre, est le SCO Angers. Un temps deuxième en Ligue 1, les hommes de Stéphane Moulin ont un peu reculé dans la hiérarchie mais, dixièmes, ils restent sept places au-dessus de ce que leur en autorise normalement le budget ; à 32 millions d’euros, il est 17e plus élevé du championnat.

L’OL, l’ASSE, le TFC ou l’AS Monaco connaissent des difficultés

A l’inverse, le bilan est négatif pour plusieurs gros bras du foot hexagonal. Les rivaux OL et ASSE notamment. Respectivement troisième et quatrième au bout de la saison dernière, les deux voisins accusent à mi-parcours de l’exercice en cours, un déficit de -5 et -4, entre sportif et financier. -4 également, pour le Toulouse FC, pris dans les mêmes galères (ou presque), années après années. Et jusqu’à -6 de différentiel à l’AS Monaco. Les saisons se suivent et pour l’instant se ressemblent entre la dernière et l’actuelle. Monaco a un budget de 220 millions, le troisième plus fourni du plateau, mais l’équipe princière accuse du retard au classement, présentement neuvième.

Le classement de la Ligue 1 2019-20 selon les budgets des équipes

Club Budget Classement budget Classement L1 Différence Paris 580 M€ 1 1 = Lyon 310 M€ 2 7 – 5 Monaco 220 M€ 3 9 – 6